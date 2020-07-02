Военный эксперт передавал за рубеж секретные данные ФСБ

Бывший сотрудник Центра стратегической конъюнктуры Владимир Неелов признан виновным в государственной измене и приговорен к 7 годам заключения в колонии строго режима. Соответствующее решение Санкт-Петербургского городского суда объявлено в четверг, 2 июля.

Неелов осужден по статье 275 УК РФ. В частности, доказано, что он собирал и продавал заказчикам в Германии внутреннюю информацию о работе российских силовых служб.

"Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ РФ", – установил суд.

Военный эксперт Неелов был арестован осенью 2018 года. По данным "Коммерсанта", он занимался изучением международных конфликтов, особенно его интересовала деятельность частных военных компаний. На суде он частично признал свою вину, но утверждал, что не считал передаваемые в Германию сведения тайной. Суд с этим не согласился, и даже слушания вел за закрытыми дверями, а делу был присвоен гриф "Совершенно секретно".

Ранее стало известно, что спецслужбы Германии вычислили и выслали из страны россиянина, вербовавшего немецких чиновников и политиков. Его целью было лоббирование проекта "Северный поток-2" в ФРГ.