В Москве "заминировали" все отделения Сбербанка

Неизвестные сообщили об угрозе взрывов

В Москве временно закрыты все отделения Сбербанка, поскольку поступила информация об угрозе взрыва во всех его столичных подразделениях. Неизвестные сообщили об этом в 10:15.

Уже начата проверка, уточняет РИА "Новости". 

В России идет волна "минирования" с конца 2019 года. Недавно неизвестный по почте сообщил о том, что аэропорт "Шереметьево" заминирован. И добавил, что взрывные устройства заложены сразу в нескольких местах: в самом аэропорту и в самолетах.

Юлия МИХАЙЛОВА

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