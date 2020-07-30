Неизвестные сообщили об угрозе взрывов

В Москве временно закрыты все отделения Сбербанка, поскольку поступила информация об угрозе взрыва во всех его столичных подразделениях. Неизвестные сообщили об этом в 10:15.

Уже начата проверка, уточняет РИА "Новости".

В России идет волна "минирования" с конца 2019 года. Недавно неизвестный по почте сообщил о том, что аэропорт "Шереметьево" заминирован. И добавил, что взрывные устройства заложены сразу в нескольких местах: в самом аэропорту и в самолетах.