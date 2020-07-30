Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Курс евро вырос до 84 рублей
- Вырастет ли евро до 90 рублей: эксперты дали оценку
583 новости
В Москве временно закрыты все отделения Сбербанка, поскольку поступила информация об угрозе взрыва во всех его столичных подразделениях. Неизвестные сообщили об этом в 10:15.
Уже начата проверка, уточняет РИА "Новости".
В России идет волна "минирования" с конца 2019 года. Недавно неизвестный по почте сообщил о том, что аэропорт "Шереметьево" заминирован. И добавил, что взрывные устройства заложены сразу в нескольких местах: в самом аэропорту и в самолетах.
По словам специалиста, обвинение пытается скрыть реального виновника катастрофы
Жители белорусской столицы фиксируют движение армейских машин на улицах города