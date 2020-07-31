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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали на границе с Украиной контрабандиста. Он пытался протаранить пограничников на своем автомобиле.
Злоумышленник был ранен, пишет телеграм-канал RT со ссылкой на пограничное управление ФСБ.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали мужчину, который, по мнению правоохранителей, занимался передачей украинской стороне сведений, составляющих гостайну.
По мнению российского сенатора, к хорошим последствиям это не приведет
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