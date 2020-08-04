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В прошлом месяце сотрудникам спасательных служб пришлось разыскивать в подмосковных лесах около 500 человек. При этом большинство людей удалось найти, а многие и сами смогли добраться до дома.
Такой информацией поделилась пресс-служба областного Комлесхоза.
Как добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня", в августе уже успели потеряться 58 человек, один ребенок умер.
Ранее сообщалось о трагедии в Московской области. Сегодня около Можайска упал мотодельтоплан. В результате аварии погиб пилот.
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