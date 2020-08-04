Россияне массово теряются в лесах Подмосковья

Только за июль заблудились несколько сотен человек

В прошлом месяце сотрудникам спасательных служб пришлось разыскивать в подмосковных лесах около 500 человек. При этом большинство людей удалось найти, а многие и сами смогли добраться до дома.

Такой информацией поделилась пресс-служба областного Комлесхоза.

Как добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня", в августе уже успели потеряться 58 человек, один ребенок умер.

Ранее сообщалось о трагедии в Московской области. Сегодня около Можайска упал мотодельтоплан. В результате аварии погиб пилот.


Ольга ФЕДОРОВА

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