В Подмосковье накрыли лабораторию по производству наркотиков

"Рабочее место" злоумышленники оборудовали в деревенской бане

Подмосковные правоохранители совершили рейд, в результате которого были арестованы производители запрещенных веществ. Крупная нарколаборатория находилась в городе Раменское Московской области.

Об инциденте рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РЕН ТВ.

На месте стражи порядка обнаружили более 10 кг сильнодействующего наркотического вещества. Как отмечает издание "Подмосковье сегодня", злоумышленники организовали свое "рабочее место" в деревенской бане.

Ранее "Утро.ру" сообщало о страшной трагедии в Подмосковье.   Житель Талдома убил своего шестилетнего сына за плохое поведение.

Ольга ФЕДОРОВА

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