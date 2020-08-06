Это произошло в районе Театрального проезда

В столичном ресторане "Ангария", который расположен в Детском центральном магазине, произошел взрыв. Это случилось на кухне. По предварительной версии, взорвался газовый баллон.

На данный момент на месте работают оперативные службы, уточняет агентство РИАМО. В сети появились кадры, на которых видно, что Театральный проезд заполнен пожарными машинами и станциями скорой помощи. Сведений о пострадавших нет.

Напомним, что на днях от неизвестного поступило сообщение о том, что все отделения Сбербанка в Москве "заминированы".