Возгоранию присвоили второй ранг сложности

В Истре загорелся ангар мебельного производства. Пожар распространился почти на тысячу квадратных метров.

Возгорание произошло на Загородной улице. На место срочно выехали специалисты, которые зафиксировали сильное задымление. Горела и продукция мебельного производства.

Сперва спасатели присвоили пожару второй ранг сложности, однако позже он не подтвердился. Им удалось быстро потушить огонь – уже через 25 минут он был локализован. Всего на тушение потратили около четырех часов, пишет "Подмосковье сегодня".

Причины возгорания неизвестны. Жертв среди людей нет.