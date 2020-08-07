Пожар вспыхнул в подмосковной Истре

Возгоранию присвоили второй ранг сложности

В Истре загорелся ангар мебельного производства. Пожар распространился почти на тысячу квадратных метров.

Возгорание произошло на Загородной улице. На место срочно выехали специалисты, которые зафиксировали сильное задымление. Горела и продукция мебельного производства. 

Сперва спасатели присвоили пожару второй ранг сложности, однако позже он не подтвердился. Им удалось быстро потушить огонь – уже через 25 минут он был локализован. Всего на тушение потратили около четырех часов, пишет "Подмосковье сегодня"

Причины возгорания неизвестны. Жертв среди людей нет. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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