В Калужской области жестко сел самолет - есть погибшие

Причины происшествия неизвестны

Легкомоторный двухместный самолет совершил жесткую посадку в Калужской области. Он приземлился на аэродроме "Кудинова". Пилот не выжил. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в экстренных службах. 

Информации о других жертв пока нет. Что стало причиной случившегося не уточняется. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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