Причины происшествия неизвестны

Легкомоторный двухместный самолет совершил жесткую посадку в Калужской области. Он приземлился на аэродроме "Кудинова". Пилот не выжил. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в экстренных службах.

Информации о других жертв пока нет. Что стало причиной случившегося не уточняется.