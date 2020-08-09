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Легкомоторный двухместный самолет совершил жесткую посадку в Калужской области. Он приземлился на аэродроме "Кудинова". Пилот не выжил. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в экстренных службах.
Информации о других жертв пока нет. Что стало причиной случившегося не уточняется.
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