На артиста из театра Надежды Бабкиной возбудили уголовное дело

На артиста из театра Надежды Бабкиной возбудили уголовное дело
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Молодого человека обвиняют в краже

22-летний артист балета из театра народной артистки России Надежды Бабкиной "Русская песня" украл рюкзак у пассажира в московском метрополитене. Преступник уже пойман.

Инцидент произошел на станции метро "Тургеневская". Москвич задремал в вагоне. Этим воспользовался неизвестный, который подошел и забрал у спящего рюкзак, после чего вышел из вагона.

Очевидцы смогли назвать полиции приметы вора. Пострадавший написал заявление в правоохранительные органы, несколько часов спустя злоумышленник был задержан на соседней станции.

Как отмечает сайт "Комсомольская правда", возбуждено уголовное дело по факту кражи. Артиста отпустили под подписку о невыезде. Ведутся следственные мероприятия.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что актриса Алена Беседа обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже с ее банковской карты крупной суммы. Ее обманули мошенники: один из злоумышленников позвонил, представившись сотрудником банка, и заявил, что с ее карты неизвестные пытаются списать денежные средства.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Политолог: Лукашенко силой захватывает власть

Глава Белоруссии обезумел от паники, считает эксперт

Рубль укрепится к осени

Россиянам рекомендовали не спешить скупать золото

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей