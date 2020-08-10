Молодого человека обвиняют в краже

22-летний артист балета из театра народной артистки России Надежды Бабкиной "Русская песня" украл рюкзак у пассажира в московском метрополитене. Преступник уже пойман.

Инцидент произошел на станции метро "Тургеневская". Москвич задремал в вагоне. Этим воспользовался неизвестный, который подошел и забрал у спящего рюкзак, после чего вышел из вагона.

Очевидцы смогли назвать полиции приметы вора. Пострадавший написал заявление в правоохранительные органы, несколько часов спустя злоумышленник был задержан на соседней станции.

Как отмечает сайт "Комсомольская правда", возбуждено уголовное дело по факту кражи. Артиста отпустили под подписку о невыезде. Ведутся следственные мероприятия.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что актриса Алена Беседа обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже с ее банковской карты крупной суммы. Ее обманули мошенники: один из злоумышленников позвонил, представившись сотрудником банка, и заявил, что с ее карты неизвестные пытаются списать денежные средства.