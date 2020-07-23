Со счёта актрисы мошенники списали 81 тысячу рублей

В последнее время активизировались телефонные мошенники, на уловки которых попадаются в том числе и знаменитости.

Актриса Алена Беседа обратилась в полицию и сообщила, что с ее банковской карты была списана крупная сумма. Мошенникам удалось обмануть избранницу актера Дмитрия Беседы. Девушка рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и предупредил, что с карты Алены пытаются списать деньги.

Как передает "Комсомольская правда", актриса поверила злоумышленнику и сообщила ему данные своего банковского счета. В скором времени с карты списали 81000 рублей.

Полиция начала проверку и разыскивает мужчину, который украл у актрисы денежные средства.

Напомним, что не так давно актер Денис Жариков также стал жертвой мошенников. С его счета было списано более 100 тысяч рублей.