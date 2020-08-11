Жаловался на острую боль: врачи нашли инородное тело в глазу мужчины

Около недели пострадавший не обращался за помощью

37-летний мужчина пришел в больницу с жалобами на острую боль и резкое ухудшение зрения. После полного обследования медики диагностировали, что у пациента началась гнойная язва роговицы – оно из самых опасных поражений глаза. 

Выяснилось, что пострадавший по профессии сварщик. Во время работы к нему в глаз случайно отскочил металлический осколок. Около недели он не шел за помощью к специалистам, в надежде, что все пройдет само, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Мужчине извлекли инородное тело из глаза с сохранением зрения. Однако врачи отметили, если бы тот обратился немного позже – все могло закончиться трагичнее. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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