Около недели пострадавший не обращался за помощью

37-летний мужчина пришел в больницу с жалобами на острую боль и резкое ухудшение зрения. После полного обследования медики диагностировали, что у пациента началась гнойная язва роговицы – оно из самых опасных поражений глаза.

Выяснилось, что пострадавший по профессии сварщик. Во время работы к нему в глаз случайно отскочил металлический осколок. Около недели он не шел за помощью к специалистам, в надежде, что все пройдет само, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Мужчине извлекли инородное тело из глаза с сохранением зрения. Однако врачи отметили, если бы тот обратился немного позже – все могло закончиться трагичнее.