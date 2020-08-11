Пострадавших нет

Сверхзвуковой истребитель МиГ-31 был вынужден совершить экстренную посадку в Перми. Сообщается, что него разрушилось колесо задней стойки.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники, пилоты самолета проводили плановые учения. После выявления неполадок они приняли решение приземлиться. Оперативные службы города были приведены в готовность, однако их помощи не потребовалось – истребитель удалось успешно посадить.

Во время посадки никто не погиб и не пострадал.