Огонь на поражение: белорусские силовики подстрелили протестующего с арматурой

Огонь на поражение: белорусские силовики подстрелили протестующего с арматурой
Фото:Наталия Федосенко/ТАСС
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Агрессивно настроенных граждан не остановили предупредительные выстрелы

Белорусские силовики накануне были вынуждены стрелять в одного из граждан в ходе протеста в Бресте против результатов президентских выборов. В МВД Республики такой шаг объяснили крайней необходимостью.

По информации ведомства, на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных белорусов, у которых в руках была арматура.

"Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", – написала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова в телеграм-канале.

Также она сообщила, что 11 августа на правоохранителей совершили пять умышленных наездов на автомобилях. А в Жабинке неизвестный бросил коктейль Молотова в сторону служебной машины силовиков, в результате чего под автомобилем загорелся асфальт.

На представленном видео можно увидеть, как молодые люди бегают по улицам с обвязанными тряпками арматурами и снимают тротуарную плитку. Кроме того, на кадрах некий мужчина бесплатно раздает в пакетах какие-то защитные материалы с инструкций по их применению.


Напомним, вчера в центре Бреста активисты сошлись в противостоянии с ОМОНом. Столкновения продолжались до глубокой ночи, пишет Sputnik.

Ранее сегодня "Утро.ру" писало, что акции не согласных с итогами голосования, продолжающиеся с ночи 9 августа, когда состоялись выборы, будут продолжаться, возможно, в иной форме. Об этом заявила Анна Красулина, которая является представителем штаба главной конкурентки лидера нации Александра Лукашенко в президентской гонке Светланы Тихановской.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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