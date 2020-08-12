Лидер нации призвал "обуржуазившихся" белорусов трудоустроить сограждан

Кажется, президент Белоруссии Александр Лукашенко нашел первопричину протестных выступлений граждан страны. И это совсем не недовольство оглашенными ЦИК результатами только что прошедших выборов главы государства, победителем которых с явным преимуществом был объявлен в шестой раз бацька. Безработица и криминалитет – вот, оказывается, в чем суть проблемы.

Об этом лидер нации заявил в ходе сегодняшнего совещания по вопросам обеспечения безопасности, защиты конституционного строя.

"Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй, дядя, по улицам и проспектам", – сказал Александр Григорьевич, чья пламенная речь опубликована на ютюб-канале агентства "Белта".

Он "по-хорошему" попросил всех соотечественников устроиться на работу. А также предупредил "обуржуазившихся граждан", вероятно, представителей местного бизнеса, не выдавать белорусам липовые справки о трудоустройстве.

"Все должно быть честно и порядочно", – резюмировал бацька.

Позже в среду, 12 августа, пришла информация о том, что к беспорядкам в Белоруссии якобы причастен штаб бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который не был допущен к выборам и находится сейчас в СИЗО по делу о коррупции. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на телеканал Беларусь 1. По данным издания, "установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков".

Ранее же сегодня появились кадры, как милиция в Минске задержала мужчину, раздававшего деньги за участие в акциях протеста. Как утверждает МВД Республики, во время задержания этот гражданин оказал сопротивление правоохранителям, сломав нос одному из них. В его рюкзаке найдены свыше $10 тыс, которые, по версии силовиков, предназначались участникам массовых беспорядков. Задержанный уже был судим за незаконные приобретение, хранение и пересылку наркотиков, передает "Белта".

Помимо этого, в Минске задержали гражданина Белоруссии, который координировал протесты. Мужчина снимал номер в гостинице "Беларусь" и "управлял действиями трех подчиненных, которые, в свою очередь, руководили сотнями".