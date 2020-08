Сегодняшние протесты в Белоруссии несут эмоциональный характер, а не рациональный, поэтому временные лидеры оппозиции уже не управляют ситуацией. Происходящее играет на руку России, которая не преминет воспользоваться слабостью позиции белорусских властей. Об этом заявил бывший посол Украины в Минске Игорь Лиховой.

По его словам, майдан в Незалежной в 2014 г. выглядел как движение украинцев в Европу, чего не видно в нынешней ситуации у соседей, где белорусы вышли на улицы, не согласившись с переизбранием Александра Лукашенко в шестой раз главой государства.

"В протесте я не вижу движения "за", вижу только протест против президента страны… Есть такое выражение "становишься рабом того, кто тебя выкупил из рабства". В данном случае Россия имеет мощную силу влияния и может его использовать для своей выгоды", – сказал украинец американскому изданию "Радио Свобода", получающему деньги из Госдепа США.

Пан Лиховой считает, что у Москвы есть простой сценарий дальнейших событий, а именно спасти действующую власть в Белоруссии, которая потом отблагодарит РФ. В этом месте можно было бы напомнить киевскому дипломату, как "щедро" в последнее время был благодарен Лукашенко России и как часто он сыпал критическими упреками в сторону Кремля, особенно в плане экономики. Однако накануне об этом достаточно объемно написал политолог Геворг Мирзаян.

Отметим, что бацьку активно ругают за применение насилия со стороны силовиков против участников акций протестов в Европе. Так, вчера Брюссель выступил с заявлением, что Минску необходимо немедленно прекратить силовые разгоны демонстрантов, отпустить всех задержанных. ЕС пригрозил санкциями в отношении лиц, которые ответственны за насилие.

Сегодня же громкое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа. В своем "Твиттере" он выставил Минску три условия, назвав их "мои предложения".

"Срочная деэскалация ситуации. Не применяйте силу против своей нации! Освободите всех задержанных. Создайте Национальный совет по диалогу с гражданами и обществом", – написал литовец в Сети.

My official proposal to 🇧🇾 authorities:

✔️Urgent de-escalation of situation. Don‘t use force against your nation!

✔️Release all detainees.

✔️Establish 🇧🇾 National Council for a dialogue with citizens & society.