Мужчина на улице ранил ножом троих человек

Один из пострадавших скончался

Мужчина решил выпить со своими знакомыми спиртное. В компании были еще две женщины в возрасте 32 и 39 лет, а также двое мужчин. В результате все закончилось поножовщиной. 

Сообщается, что во время посиделки на улице Мира в Наро-Фоминске между отдыхающими началась ссора. Подозреваемый стал решать конфликт с помощью ножа – сначала он нанес смертельные удары одной из женщин, а после ранил вторую и одного из мужчин. Сейчас пострадавшие госпитализированы, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

25-летнего парня забрали сотрудники полиции, однако давать показания по этому делу он отказался. Пока следователь готовится дать оценку действиям подозреваемого, чтобы выдвинуть обвинения. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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