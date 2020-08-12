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Мужчина решил выпить со своими знакомыми спиртное. В компании были еще две женщины в возрасте 32 и 39 лет, а также двое мужчин. В результате все закончилось поножовщиной.
Сообщается, что во время посиделки на улице Мира в Наро-Фоминске между отдыхающими началась ссора. Подозреваемый стал решать конфликт с помощью ножа – сначала он нанес смертельные удары одной из женщин, а после ранил вторую и одного из мужчин. Сейчас пострадавшие госпитализированы, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
25-летнего парня забрали сотрудники полиции, однако давать показания по этому делу он отказался. Пока следователь готовится дать оценку действиям подозреваемого, чтобы выдвинуть обвинения.
На нем были опознавательные знаки ВКС
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