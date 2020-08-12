Есть пострадавшие: в Подмосковье произошла крупная автоавария со скорой помощью

Получили травмы два водителя и фельдшер

Три человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Одинцовском городском округе. На кольцевой автодороге врезались грузовик, два легковых автомобиля и скорая.

Водители одного легкового авто и грузовика, а также фельдшер скорой получили травмы, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, отмечает "Москва".

"Утро.ру" писало ранее, что на трассе "Таврида" в Крыму произошло смертельное ДТП. Пострадали шесть человек, девять погибли.

Егор МАЛКОВ

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