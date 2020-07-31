Маршрутка с 15 пассажирами врезалась в стоящий грузовик с прицепом

На трассе "Таврида" в Крыму случилось смертельное ДТП. Пострадали шесть человек, девять погибли. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС республики.

Инцидент произошел около 05:00 неподалеку от села Русаковка в Белогородском районе. Микроавтобус, выполнявший рейсовый маршрут из Краснодара, врезался в стоящий "КамАЗ" с прицепом, указывает телеканал "360".

На место выехали спасатели и скорая помощь – всего туда направили более 30 специалистов и 6 бригад врачей. Следователи начали проверку по факту ДТП. Предварительной причиной аварии считают то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем, пишет "ФедералПресс".