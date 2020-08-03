В Крыму началась вспышка вируса из-за грязного моря - СМИ

В Крыму началась вспышка вируса из-за грязного моря - СМИ
Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/www.globallookpress.com/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бактерии стекают из канализации в теплую морскую воду, где начинают стремительно размножаться

Резкая вспышка ротавируса зафиксирована в Крыму. В некоторых городах из-за инфекции больницы уже переполнены, а рост заболеваемости продолжается. Севастополь решил госпитализировать зараженных в перепрофилированные для COVID-19 медучреждения.

Одна их отдыхавших в Крыму туристка Наталья рассказала, что прилетела на полуостров из Москвы неделю назад. Через три дня после отдыха резко ухудшилось состояние ее супруга и старшей дочки: температура под 40, рвота и сильные боли в желудке. На следующий день симптомы проявились у нее с сыном. Саму Наталью стало рвать неизвестной черной жидкостью. Врачи тем не менее посчитали случай некритичным. По словам туристки, заражение ротавирусом происходит в жаркую погоду из-за грязной морской воды, куда выводятся все нечистоты.

В 2020 году в Крым устремились огромное количество российских туристов. Как правило, пик ротавируса приходится на первые числа августа, однако всплеск зафиксировали в июле. Бактерии попадают в теплую морскую воду из канализации и начинают стремительно размножаться. Рост заболеваемости ротавирусом увеличивается из-за наплыва туристов в Севастополе, Алуште, Феодосии и Коктебеле, сообщает "MK".

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко назвал дату массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Также в этом году можно сделать прививку от сезонного гриппа в ранние сроки для сокращения нагрузки на медицинский персонал во время распространения COVID-19.

Эксперты заявили, что к осени число инфицированных коронавирусом может увеличиться на 15 – 20%. Ученые прогнозируют, что с началом учебного года в Москве и Санкт-Петербурге может начаться вторая волна пандемии.

Егор МАЛКОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Ляхов
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Не надо нагнетать обстановку. Каждый год такое происходит. Конец июля - август, вода "цветет" и ни один нормальный местный житель не будет купаться в бухтах и на городских пляжах. А приезжие зачастую ленятся ехать где чистая вода. А потом начинаю жаловаться.
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