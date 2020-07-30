Уже осенью число инфицированных может увеличиться на 15 - 20%

В России ситуацию с коронавирусом удалось стабилизировать: ежедневно количество заболевших уменьшается. Однако ученые прогнозируют, что с началом учебного года в Москве и Санкт-Петербурге может начаться вторая волна пандемии.

Как передают "Известия", руководителям учебных заведений стоит позаботиться о дополнительных мерах профилактики, поскольку вирус по-прежнему опасен для преподавателей.

Возможно, приезжающих студентов обяжут сдать тест на COVID-19 или отсидеть две недели на карантине. Врачи же рекомендуют начать учебный год в дистанционном формате, чтобы сократить число контактов между иногородними учащимися, уточняет URA.RU.

Напомним, что из-за вероятной второй волны коронавируса россиянам предрекли массовое обеднение к концу 2020 года.