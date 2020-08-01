Первыми прививки сделают медики и учителя

Клинические испытания препарата от коронавируса подошли к концу. Теперь в России готовятся к массовой вакцинации. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, первыми антидот получат медработники и учителя. Массовая вакцинация начнется в октябре, передает РИА "Новости".

Мурашко также добавил, что с 10 августа в российские регионы завезут препарат от гриппа.

По последним данным, в России COVID-19 заболели 845443 человек. Наибольшее число зараженных в Москве.