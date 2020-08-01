От COVID-19 за сутки умерли еще 95 человек

Оперативный штаб рассказал о ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции в России. Так, за сутки заболели еще 5 462 человек в 83 регионах. За все время диагноз подтвердили у 845 443 россиян.

В Москве, где по-прежнему самая высокая статистика по числу заражений, коронавирус нашли у 690 горожан. Следом идет Свердловская область, где 202 новых случаев заболевания. На третьем месте расположился Ханты-Мансийский АО. Там инфекцию подхватили 170 жителей.

Умерли от COVID-19 за сутки 95 россиян. За все время эпидемии болезнь не смогли победить 14 058 жителей страны.

Выздоровевших за сутки оказалось 8 114 пациентов. Всего излечились 646 524 россиян.

Пока же в России продолжают отменять ограничения. Так, с субботы в столице заработали кинотеатры, небольшие концертные залы, а на стадионах может быть теперь 50% болельщиков. Впрочем, эксперты не исключают второй волны и говорят, что она может начаться осенью.