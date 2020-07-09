В кино можно будет пойти в августе, а прогуляться по улице без маски уже с 13 июля

С 1 августа в Москве начнут работать театры, кинотеатры и другие массовые досуговые организации, зрительные залы которых не превышают 3 тыс.мест. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 9 июля. Он отметил, что ситуация с коронавирусом в городе улучшается, но опасность еще не миновала. Поэтому заполняемость залов культурных учреждений не должна превышать 50%.

Еще раньше, с 13 июля, возобновят работу образовательные учреждения с очными формами обучения, сообщил мэр. Спортивные, музыкальные, художественные школы ждут своих учеников. При этом Минобразования может вводить свои ограничения, например, рекомендовать дистанционное обучение в ряде случаев. Но главное – власти Москвы надеются, что 1 сентября школьники и студенты вузов смогут приступить к учебе, как раньше.

С 13 июля также откроются аттракционы, детские развлекательные площадки и детские лагеря отдыха. Снимаются все ограничения на предоставление услуг населению.

На улице можно будет гулять без масок. Однако в транспорте, магазине, поликлинике ношение масок и перчаток по-прежнему необходимо, подчеркнул мэр.

С 1 августа количество болельщиков на стадионах разрешается увеличить с нынешних 10% от общего числа мест до 50%. Пожилые граждане снова смогут посещать занятия по программе "Московское долголетие", уточняет телеканал "360".

Но все эти послабления будут введены, если к указанным датам ситуация с коронавирусом не станет хуже. Если статистика по заболеваемости пойдет вверх, власти города оставляют за собой возможность отменить перечисленные разрешения.

По последним данным, в Москве за сутки заболели COVID-19 568 человек. Свежие новости о коронавирусе – в подборке "Утро.ру".