Москва снимает ограничения по коронавирусу

Москва снимает ограничения по коронавирусу
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В кино можно будет пойти в августе, а прогуляться по улице без маски уже с 13 июля

С 1 августа в Москве начнут работать театры, кинотеатры и другие массовые досуговые организации, зрительные залы которых не превышают 3 тыс.мест. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 9 июля. Он отметил, что ситуация с коронавирусом в городе улучшается, но опасность еще не миновала. Поэтому заполняемость залов культурных учреждений не должна превышать 50%.

Еще раньше, с 13 июля, возобновят работу образовательные учреждения с очными формами обучения, сообщил мэр. Спортивные, музыкальные, художественные школы ждут своих учеников. При этом Минобразования может вводить свои ограничения, например, рекомендовать дистанционное обучение в ряде случаев. Но главное – власти Москвы надеются, что 1 сентября школьники и студенты вузов смогут приступить к учебе, как раньше.

С 13 июля также откроются аттракционы, детские развлекательные площадки и детские лагеря отдыха. Снимаются все ограничения на предоставление услуг населению.

На улице можно будет гулять без масок. Однако в транспорте, магазине, поликлинике ношение масок и перчаток по-прежнему необходимо, подчеркнул мэр.

С 1 августа количество болельщиков на стадионах разрешается увеличить с нынешних 10% от общего числа мест до 50%. Пожилые граждане снова смогут посещать занятия по программе "Московское долголетие", уточняет телеканал "360".

Но все эти послабления будут введены, если к указанным датам ситуация с коронавирусом не станет хуже. Если статистика по заболеваемости пойдет вверх, власти города оставляют за собой возможность отменить перечисленные разрешения.

По последним данным, в Москве за сутки заболели COVID-19 568 человек. Свежие новости о коронавирусе – в подборке "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Бесстыжему Лукашенко потребовали отказать в регистрации

Батька масштабно использует административный ресурс в президентской кампании

Приметы на 9 июля: что нельзя делать в день Давида

Православный календарь сегодня предлагает чтить память Давида Солунского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей