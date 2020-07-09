Свежая статистика по коронавирусу в России на 9 июля

Свежая статистика по коронавирусу в России на 9 июля
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
За сутки от COVID-19 умерли 176 человек

Оперативный штаб отчитался о ситуации с эпидемией коронавируса в России. Так, за сутки инфекцию из Китая нашли у 6509 человек. За все время диагноз подтвердился у 707301 жителя страны.

В Москве, по последним данным, за сутки COVID-19 выявили у 568 горожан. Следом идет Санкт-Петербург с 292 новыми случаями заболевания. На третьей строчке списка расположилась Свердловская область – там 276 заразившихся. 

За сутки эпидемия унесла жизни еще 176 россиян. Всего от коронавируса в стране умерли 10843 человека. 

Вылечились от инфекции 8805 россиян. А за все время победить болезнь смогли 481316 человек. 

Ранее стало известно, что из-за необходимости соблюдать меры безопасности школьники в этом году лишатся традиционной линейки на 1 сентября. Мероприятие пройдет в другом формате, однако, как именно, пока не известно.

Также вирусологи продолжают говорить о возможной второй волне эпидемии коронавируса. Впрочем, некоторые врачи полагают, что опасаться нечего: COVID-19 станет сезонным заболеванием, не более серьезным, чем грипп.

Полина ИВАНОВА

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