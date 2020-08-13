Беспорядки на Украине: неизвестный бросил в посольство Белоруссии файер

Беспорядки на Украине: неизвестный бросил в посольство Белоруссии файер
Украинский флаг. Фото: Global Look Press/www.globallookpress.com
Группа протестующих окружила здание дипслужбы и потребовала освободить выступающих против Лукашенко

Неизвестный бросил в сторону посольства Белоруссии в Киеве зажженный файер, после чего скрылся, оторвавшись от погони полиции.

Известно, что в столице Незалежной прошел митинг в поддержку задержанных белорусов, которые выступают против действующего главы республики Александра Лукашенко и не признают его победу на прошедших президентских выборах.

После окончания акции неизвестный бросил искрящийся файер к зданию посольства, вокруг которого собралось множество людей, передает "ФедералПресс".

Одна из организаторов заявила, что требует "непредвзятого расследования" задержания участников протестов в Белоруссии и  освобождения всех выступавших против Лукашенко.

В акции приняли участие члены ЛГБТ, которые также поддержали протестующих. Они выступили в знак солидарности, так как понимают, что такое "нарушение и ущемление прав". У здания дипслужбы дежурят несколько охранников, передает РИА "Новости".

"Утро.ру" писало ранее, что работники белорусского БелАЗа присоединились к протестным акциям, выдвинув свои требования – прекратить произвол силовиков и предъявить избирательные бюллетени, подтверждающие победу Лукашенко.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Эксперт: в первом раунде белорусских протестов выиграл Лукашенко

Активистов подталкивают продолжать борьбу без четкого плана

Пока без забастовок: рабочие Белоруссии выдвинули требования

Протесты в Республике перешли в новую фазу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей