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Неизвестный бросил в сторону посольства Белоруссии в Киеве зажженный файер, после чего скрылся, оторвавшись от погони полиции.
Известно, что в столице Незалежной прошел митинг в поддержку задержанных белорусов, которые выступают против действующего главы республики Александра Лукашенко и не признают его победу на прошедших президентских выборах.
После окончания акции неизвестный бросил искрящийся файер к зданию посольства, вокруг которого собралось множество людей, передает "ФедералПресс".
Одна из организаторов заявила, что требует "непредвзятого расследования" задержания участников протестов в Белоруссии и освобождения всех выступавших против Лукашенко.
В акции приняли участие члены ЛГБТ, которые также поддержали протестующих. Они выступили в знак солидарности, так как понимают, что такое "нарушение и ущемление прав". У здания дипслужбы дежурят несколько охранников, передает РИА "Новости".
"Утро.ру" писало ранее, что работники белорусского БелАЗа присоединились к протестным акциям, выдвинув свои требования – прекратить произвол силовиков и предъявить избирательные бюллетени, подтверждающие победу Лукашенко.
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