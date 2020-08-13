Группа протестующих окружила здание дипслужбы и потребовала освободить выступающих против Лукашенко

Неизвестный бросил в сторону посольства Белоруссии в Киеве зажженный файер, после чего скрылся, оторвавшись от погони полиции.

Известно, что в столице Незалежной прошел митинг в поддержку задержанных белорусов, которые выступают против действующего главы республики Александра Лукашенко и не признают его победу на прошедших президентских выборах.

После окончания акции неизвестный бросил искрящийся файер к зданию посольства, вокруг которого собралось множество людей, передает "ФедералПресс".

Одна из организаторов заявила, что требует "непредвзятого расследования" задержания участников протестов в Белоруссии и освобождения всех выступавших против Лукашенко.

В акции приняли участие члены ЛГБТ, которые также поддержали протестующих. Они выступили в знак солидарности, так как понимают, что такое "нарушение и ущемление прав". У здания дипслужбы дежурят несколько охранников, передает РИА "Новости".

"Утро.ру" писало ранее, что работники белорусского БелАЗа присоединились к протестным акциям, выдвинув свои требования – прекратить произвол силовиков и предъявить избирательные бюллетени, подтверждающие победу Лукашенко.