Жительница Незалежной считает, что без него невозможно пробиться в высший свет

Писательница-националистка с Украины Лариса Ницой резко высказалась о ситуации с русским языком в стране.

По ее мнению, даже строгая украинизация не смогла искоренить русский язык – на нем продолжают снимать сериалы и говорить на телевидении.

Больше всего Ницой раздражает тот факт, что русский язык якобы стал обязательным для того, чтобы хорошо устроиться в жизни.

"Хочешь в высший свет? Надо на русском языке разговаривать", – негодует писательница.

Украинка мечтает, чтобы артисты объявили настоящий бойкот русскому языку, отказывались сниматься и вести программы на нем. Однако, по ее словам, никто из представителей звездного цеха не поддерживает ее инициативу.

Своими переживаниями писательница поделилась в эфире украинского "4 канала", передает "ПолитНавигатор".

Лариса Ницой считает, что украинских детей в прямом смысле слова "развращают" привлекательной картинкой на ТВ, сдабривая ее русским языком, пишет "Царьград".

Недавно экс-депутат Украины объявил настоящую войну русскому. Он назвал его "языком животных" и пообещал "встать на оборону" Незалежной.

