В Киеве допускают ввод войск РФ в соседнюю Республику

Ослабленная Белоруссия станет "легкой добычей" для России. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя в эфире "Украинского радио" происходящие сегодня события в соседней Республике.

По его мнению, в интересах Москвы ослабление тех стран, в отношении которых она имеет активную внешнеполитическую позицию.

"Традиционно дипломатично Россия говорит о сильной Белоруссии и желает добра и здоровья белорусскому народу, но, мы понимаем, что ослабленная, отторгнутая Западом Белоруссия окажется "легкой добычей" для Российской Федерации. И это тот фактор, который нужно постоянно учитывать", – сказал пан Кулеба.

Министр подчеркнул, что после выхода из нынешнего поствыборного кризиса Украина заинтересована в суверенной и независимой Белоруссии, чтобы поддерживать с ней равноправные отношения.

Также он выразил опасения из-за возможного "ввода российских войск" в Республику. По его словам, он "об этом даже думать" не хочет.

"Если этот рубеж, прямой рубеж столкновения с российскими вооруженными силами увеличится, безусловно, это кардинально изменит безопасную ситуацию на Украине, и ухудшит ее, будем откровенны", – резюмировал глава украинской дипломатии.

Ранее экс-посол Киева в Минске Игорь Лиховой высказал предположение, что идущие сейчас в соседней стране протесты больше эмоциональные, нежели рациональные, у белорусов нет явного лидера. А вся ситуация выгодна Москве, которая не упустит воспользоваться слабостью позиции властей Республики.

Напомним, граждане Белоруссии вышли на акции протеста ночью 9 августа сразу же после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Демонстрации несогласных с результатами голосования продолжаются до сих пор. Сегодня ЦИК официально утвердил итоги выборов: за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. На втором месте идет внепартийный оппозиционный кандидат, домохозяйка Светлана Тихановская, набравшая 10,1% голосов.