Стали известны окончательные итоги выборов в Белоруссии

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ЦИК отклонил все жалобы на непризнание выборов

Итоги президентских выборов окончательно подведены. Все голоса подсчитаны. ЦИК объявил итоговые результаты. 

Так, согласно официальным данным, победу с явным преимуществом одержал Александр Лукашенко – он набрал 80,1% голосов "за". Его главная соперница в гонке Светлана Тихановская получила лишь 10,1%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей. Явка по всей стране составила 84,2%. 

Однако официальные результаты президентских выборов в Республике поставили под сомнение в Евросоюзе. Там настаивают, что голосование не было легитимным, и требуют ввести против Минска новые санкции.

Сейчас по всей стране бушуют массовые митинги. Люди требуют отставки Лукашенко и прихода к власти Тихановской. ЦИК отклонил все жалобы по поводу непризнания итогов голосования. Тихановской пришлось уехать из Белоруссии вскоре после окончания выборов. Подозревают, что ее хотели принести в жертву соратники, чтобы сделать символом протеста.

Евгения НАГОРСКАЯ

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