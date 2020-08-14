Трехэтажную резиденцию с бассейном и конференц-залом называют возможным убежищем белорусского лидера

Здание в подмосковной Балашихе, предназначенное для отдыха высшего руководства Белоруссии, хотели продать, но в свете последних событий передумали.

Официальным владельцем шикарной резиденции числится белорусская нефтеперерабатывающая компания "Нафтан". Но, по словам представителя компании, у нее заключен договор №061.09.4595 о "безвозмездном пользовании имуществом" высшим руководством Республики Беларусь, сообщает "Собеседник". Глава отдела имущества и ценных бумаг "Нафтана" Александр Бехунов рассказал, что компания намерена избавиться от подмосковного особняка и через несколько недель выставит соответствующее объявление.

Впрочем, объявление уже было размещено на сайте по продаже недвижимости "Из рук в руки". В нем сказано, что дом площадью 2150 кв. м трехуровневый, кирпичный. В нем есть бассейн, сауна, 14 спален и конференц-зал. Там же на участке есть и гостевой домик в 210 квадратов. За все это великолепие в 5 км от Москвы просят 267 млн рублей. Точнее, просили. Сейчас дом снят с продажи.

По информации СМИ, особняк на самом деле принадлежит Лукашенко, передает "ФедералПресс". Еще один дом белорусского лидера нашли в Китае, пишет издание.

Ранее Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии. В Республике с 9 августа проходят массовые протесты в связи с итогами голосования на выборах президента. Объявленные в 14 августа окончательные подсчеты ЦИК подтвердили победу действующего главы государства.