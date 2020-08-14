Тихановская начала готовиться к передаче власти в Белоруссии

Тихановская начала готовиться к передаче власти в Белоруссии
Светлана Тихановская. Фото: AP/TASS
Соперница Лукашенко намерена вести диалог с правительством страны

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила об инициации создания Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Сообщение соперницы Александра Лукашенко было опубликовано в Сети.

Так, телеграм-канал штабов оппозиции "Пул Первой" выложил полное обращение Тихановской. Она заявила, что ее штаб продолжает работать, а также, что она готова к диалогу с властью. 

По ее словам, войти в совет смогут представители гражданского общества, известные и уважаемые белорусы. Тихановская призвала общественность объединиться, а экспертов, людей со связями, тех, кто "заинтересован в диалоге и мирной передаче власти" помочь. 

"Я обращаюсь к международному сообществу, европейским странам с просьбой помочь нам в организации диалога с белорусскими властями",

– отметила Тихановская.

Кандидат в президенты также восхитилась соотечественниками, которые показали, по ее словам, что страна принадлежит людям, а не одному человеку. Соперница Лукашенко также посочувствовала тем, кто пострадал в ходе протестов. Она призвала власти отпустить задержанных, убрать правоохранителей с улиц городов и "возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей". Тихновская также обратилась к силовикам, попросив их не выполнять жестокие приказы. 

Ранее ЦИК объявил окончательные итоги выборов, по которым победил Батька. В Белоруссии же продолжают идти протесты – на улицы выходят те, кто не согласен с результатами голосования. При этом Лукашенко предупредил участников митингов о последствиях. 

Полина ИВАНОВА

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