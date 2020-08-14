Несколько тысяч человек собрались на площади Независимости

К вечеру пятницы в Белоруссии разгорелись протесты, которые не утихают последние пять дней. В столице страны на улицы вышли тысячи людей.

Недовольные результатами выборов президента принесли в руках цветы, многие сели на землю в знак протеста, передает телеграм-канал РИА "Новости".

Силовики, которые находились у Дома правительства Белоруссии и здания ЦИК, опустили свои щиты в поддержку протестующих, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Некоторые белорусы даже обнимали правоохранителей.

Позже протестующих отстранили от здания Дома правительства, пишет РИА "Новости". К центру города начала стягиваться военная техник. Видео опубликовал телеграм-канал "РБК", но позже стало известно, что силовики покидают центр столицы.

Протестующие требуют устроить новые выборы. Люди выдвигают ультиматум – иначе забастовки по стране продолжатся, отмечает РИА "Новости". Силовики обещают никого не задерживать, если несогласные с выборами будут вести себя мирно, уточняет телеграм-канал того же агентства.