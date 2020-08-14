Лукашенко может повторить судьбу венесуэльского лидера Мадуро

На Западе планируют свергнуть действующую власть в Белоруссии, особенно настроенные против России страны и являющиеся ближайшими соседями Республики. К такому выводу пришел руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, анализируя вчерашний демарш 20 дипломатов из европейских государств в Минске, которые явно демонстративно возложили цветы у метро "Пушкинская", где погиб один из участников послевыборных протестов.

Эксперт оценил подобный шаг как признание правоты недовольных итогами голосования белорусских граждан, что можно расценить, как давление на официальный Минск и вмешательство во внутренние дела суверенной страны. При этом руководство Республики, "стиснув зубы, терпит это", отметил Бортник.

В происходящем, в том числе и в появившихся к концу текущей неделе требованиях со стороны ряда глав государств Европы к президенту Александру Лукашенко остановить силовые разгоны демонстрантов, эксперт увидел стремление Запада сменить власть в Белоруссии.

"Каким будет инструмент – то ли перевыборы, то ли уход в отставку, то ли через уличные протесты – уже второстепенно", – цитирует "Взгляд" Бортника.

Он напомнил историю свержения Виктора Януковича с поста президента Украины в 2014 г. Тогда Варшава и Берлин выступили посредниками между украинским лидером и участниками Майдана, которые сначала договорились мирным путем завершить акции протеста, однако потом Польша пошла на попятную. В результате, Янукович оказался обманутым и вынужден был бежать из страны.

По мнению политолога, ровно то же самое сейчас происходит и в соседней Белоруссии.

"Прибалтийские страны для достижения своей цели используют традиционный инструмент – предлагают себя на роль посредников, а с другой стороны, своим давлением ведут дело к смене власти", – констатировал Бортник.

С ним согласен и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, назвавший четким сигналом для Лукашенко то, что государства-соседи, включая Прибалтику, до сих пор не признают его в качестве легитимного главы государства. Он предположил, что бацька может оказаться в ситуации, аналогичной той, в которой очутился президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого часть мира не признает. Вместо него лидером венесуэльцев считают оппозиционера Хуана Гуайдо.

Судя по всему эта роль достанется домохозяйке Светлане Тихановской, которая в президентской гонке пришла второй и вынуждена была уехать из страны.

"Непризнание Лукашенко президентом – очень серьезный ход...Если Евросоюз в целом откажет в признании, то последствия для Лукашенко могут быть существенными", – резюмировал Кортунов.

Напомним, ранее сегодня ЦИК Белоруссии объявил окончательные итоги президентских выборов: за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую – 10,1%. Позже оппозиционерка заявила в специальном видеообращении о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Она попросила Европу помочь ей наладить диалог с Минском.

