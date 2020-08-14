"Пушечное мясо": Лукашенко призвал белорусов не высовываться на улицы

"Пушечное мясо": Лукашенко призвал белорусов не высовываться на улицы
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бацька в происходящем в стране не увидел катастрофы, но назвал виновных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заводилами протестных акций, которые идут в Республике с 9 августа, являются иностранцы и воззвал сограждан сидеть по домам, чтобы не стать "пушечным мясом". Об этом лидер нации говорил в ходе совещания с членами Совбеза.

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши – где дети, где не совсем уже дети",– сказал Александр Григорьевич.

По его словам, в Республику "понаехали" из Польши, Голландии, Украины, из "Открытой России", Навального и так далее, передает "Белта".

Бацька обратился к родителям и попросил их следить за своими детьми, а если они не в состоянии влиять на чад возраста 16-17 лет, то посоветовал обратиться к властям, а уж те знают, чем занять "этих детей", чтобы не доводить "до белого каления".

В происходящем на улицах Минска президент не увидел катастрофы, но ситуацию оценил как "слишком напряженную". Лукашенко призвал силовиков быть аккуратнее с народом.

"Мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз", – считает глава государства.

Также он отметил, что среди пострадавших правоохранителей, которые тоже молодые ребята, есть люди с серьезными травмами, около сотни человек – "парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид". По словам президента, на милиционеров нападали со спины, с заточками, ножами, сбивали автомашинами.

Добавим, в настоящий момент мирная толпа протестующих против итогов выборов собралась у Дома правительства в Минске. Белорусы братаются с силовиками, дарят им цветы, те пока стоят с опущенными щитами.

Ранее сегодня "Утро.ру" писало, что западные страны готовят дипломатический переворот в Белоруссии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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