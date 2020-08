Брюссель вводит санкции в отношении Минска из-за насилия властей в отношении протестующих, выразивших несогласие с итогами президентских выборов в Белоруссии. Такое решение в пятницу, 14 августа, приняли главы МИД стран-участниц ЕС.

Как сообщил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, все его коллеги пришли к консенсусу по вопросу о том, что в Республике голосование было сфальсифицировано.

"Евросоюз начинает работать над индивидуальными целевыми рестрикциями против лиц, ответственных за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов", – написал Корчок в своем "Твиттер".

О том, что Брюссель может ввести ограничительные меры после подавления правоохранителями в жесткой форме беспорядков в Белоруссии, стало известно еще в начале нынешней неделе. Тогда ЕС призвал Минск прекратить "репрессии", отпустить всех задержанных. В заявлении сообщество указывалось, что "выборы не были ни свободными, ни справедливыми".

Important discussion of #EU Foreign Ministers on #Belarus, consensus that elections were rigged, EU 🇪🇺 starts working on individual targeted measures against those responsible for violence against peaceful protesters and the election fraud.