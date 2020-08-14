Евросоюз наложил санкции на Белоруссию из-за выборов

Евросоюз наложил санкции на Белоруссию из-за выборов
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Конкретно против кого введены рестрикции, пока неизвестно

Брюссель вводит санкции в отношении Минска из-за насилия властей в отношении протестующих, выразивших несогласие с итогами президентских выборов в Белоруссии. Такое решение в пятницу, 14 августа, приняли главы МИД стран-участниц ЕС.

Как сообщил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, все его коллеги пришли к консенсусу по вопросу о том, что в Республике голосование было сфальсифицировано.

"Евросоюз начинает работать над индивидуальными целевыми рестрикциями против лиц, ответственных за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов", – написал Корчок в своем "Твиттер".

О том, что Брюссель может ввести ограничительные меры после подавления правоохранителями в жесткой форме беспорядков в Белоруссии, стало известно еще в начале нынешней неделе. Тогда ЕС призвал Минск прекратить "репрессии", отпустить всех задержанных. В заявлении сообщество указывалось, что "выборы не были ни свободными, ни справедливыми".

Напомним, ранее сегодня ЦИК Республики объявил окончательные итоги голосования. На выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1%), второе место заняла Светлана Тихановская (10,1%)

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Валерий Камаев
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Евросоюз На Ложил санкции, а Лукашенко Ложил На санкции!
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