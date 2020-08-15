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За протестами, которые идут в РБ с 9 августа, следит все мировое сообщество. Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание, на котором высказал свое мнение о происходящем. Главу страны удивило, что у него нашли дачу в столице России.
"Постановочные кадры, фейки, у меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я вот сейчас хочу публично сказать – заберите! Вот нашли – заберите его. У меня в Белоруссии-то собственности нет",
– возмутился Александр Лукашенко.
Также его разозлили новости о том, что он болен или вовсе уехал из страны. По мнению президента РБ, это создает "подленькое настроение", однако он уверен, что у оппозиции ничего не получится.
Александр Григорьевич также выразил желание связаться с президентом России Владимиром Путиным, потому что происходящие протесты – "это уже угроза не только Белоруссии".
Лукашенко заявил, что защита государства важна не только для самих граждан. Удержать ситуацию под контролем очень важно, иначе это может спровоцировать протесты в других странах, уверен глава РБ.
Ранее Лукашенко призвал граждан Белоруссии сидеть по домам, чтобы не стать "пушечным мясом".
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