Президент Республики также резко высказался в адрес россиян, поддерживающих протесты

За протестами, которые идут в РБ с 9 августа, следит все мировое сообщество. Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание, на котором высказал свое мнение о происходящем. Главу страны удивило, что у него нашли дачу в столице России.

"Постановочные кадры, фейки, у меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я вот сейчас хочу публично сказать – заберите! Вот нашли – заберите его. У меня в Белоруссии-то собственности нет",

– возмутился Александр Лукашенко.

Также его разозлили новости о том, что он болен или вовсе уехал из страны. По мнению президента РБ, это создает "подленькое настроение", однако он уверен, что у оппозиции ничего не получится.

Александр Григорьевич также выразил желание связаться с президентом России Владимиром Путиным, потому что происходящие протесты – "это уже угроза не только Белоруссии".

Лукашенко заявил, что защита государства важна не только для самих граждан. Удержать ситуацию под контролем очень важно, иначе это может спровоцировать протесты в других странах, уверен глава РБ.

Ранее Лукашенко призвал граждан Белоруссии сидеть по домам, чтобы не стать "пушечным мясом".