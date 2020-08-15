Лукашенко призвал забрать его дачу в Москве - видео

Лукашенко призвал забрать его дачу в Москве - видео
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Президент Республики также резко высказался в адрес россиян, поддерживающих протесты

За протестами, которые идут в РБ с 9 августа, следит все мировое сообщество. Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание, на котором высказал свое мнение о происходящем. Главу страны удивило, что у него нашли дачу в столице России. 

"Постановочные кадры, фейки, у меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я вот сейчас хочу публично сказать – заберите! Вот нашли – заберите его. У меня в Белоруссии-то собственности нет",

– возмутился Александр Лукашенко. 

Также его разозлили новости о том, что он болен или вовсе уехал из страны. По мнению президента РБ, это создает "подленькое настроение", однако он уверен, что у оппозиции ничего не получится. 

Александр Григорьевич также выразил желание связаться с президентом России Владимиром Путиным, потому что происходящие протесты – "это уже угроза не только Белоруссии". 

Лукашенко заявил, что защита государства важна не только для самих граждан. Удержать ситуацию под контролем очень важно, иначе это может спровоцировать протесты в других странах, уверен глава РБ. 

Ранее Лукашенко призвал граждан Белоруссии сидеть по домам, чтобы не стать "пушечным мясом". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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