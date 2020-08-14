Флагман УССР по производству двигателей для самолетов и вертолетов скоро перестанет существовать

Зависимость постмайданных вождей Украины от США и Евросоюза привела к уничтожению крупнейшего отечественного авиационного предприятия с советской эпохальной историей "Мотор Сич". Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, завод начал уничтожаться после "революции гидности" в 2014 году. Именно тогда Незалежная потеряла свою независимость, а новые украинские власти стали подчиняться Вашингтону и Брюсселю, считает политик.

"Посол США в 2014 г. сказал, что Украина будет супер-аграрным государством, а Европейский союз выпустил жесткую директиву, мол, никакого развития машиностроения, завод Украине стал не нужен", – цитирует радио Sputnik Олейника.

Экс-нардеп напомнил, что инвесторы из Китая пытались выкупить "Мотор Сич", поскольку Пекину крайне необходимы авиационные двигатели, но именно американцы смогли заблокировать эту сделку. ("Утро.ру" еще в 2017-ом писало, что китайская компания Chongqing Tianjiao Aviation Power Company уже зарегистрировала в КНР совместное с "Мотор Сич" предприятие Chongqing Tianjiao Xiqi Aviation Power Company с уставным капиталом примерно в 4 млрд юаней).

"Поскольку Украина – государство не суверенное, то сделку прекратили. И доигрались до того, что, по сути, предприятие пойдет на металлолом – как говорится, ни себе ни людям", – подчеркнул Олейник.

Также он добавил, что на этом украинские чиновники еще и руки решили "нагреть". Завода фактически уже нет, резюмировал политик.

Накануне замглавы комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский обвинил почетного президента и генконструктора "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в том, что тот целенаправленно уничтожает предприятие. По информации депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа", Богуслаев продал свои акции завода инвесторам из Поднебесной, а теперь ведет его к краху. Дубинский потребовал от властей Украины разобраться в происходящем. С вою пламенную речь, как обычно сдобренную ненормативной лексикой, украинец опубликовал на своем ютюб-канале.

