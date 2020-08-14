Очередную "революцию гидности" украинцам приготовил хозяин "Рошена" с помощью радикалов

Пятый президент Украины, а ныне лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко готовит государственный переворот. Об этом сообщил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

По его информации, очередной Майдан в стране намечен на День независимости Украины 24 августа.

Экс-лидер нации является спонсором акций протеста, которые должны вылиться в госпереворот, а свергать нынешнюю власть планируется руками националистов, утверждает Кива. На эти цели "шоколадный король" всея Незалежной якобы выделил несколько миллионов долларов "Нацкорпусу". Также в революции будет задействован бывший лидер запрещенной в России организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош.

"Порошенко постарается захватить несколько административных зданий, возможно, даже офис президента, и потребовать проведения досрочных выборов и президента, и парламента", – предупредил главу государства Владимира Зеленского представитель ОПЗЖ в эфире телеканала NewsOne.

При этом, депутат не стал уточнять, откуда у него сведения о планах Петра Алексеевича свергнуть президента Украины. Зато он назвал власть слабой, беззубой

Также он полагает, что катализатором и отправной точкой для последней возможности маргинальных сил, а именно местных националистов, устроить госпереворот в соборной могут стать события, которые сейчас происходят в соседней Белоруссии.

Кива заявил, что новый Майдан уничтожит Украину как государство.

Ранее о готовящемся государственном перевороте в Незалежной сообщил депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Он предположил, что украинские спецслужбы не докладывают об этом Зеленскому, поскольку, возможно, сами будут участвоватьучаствовать в заговоре.

