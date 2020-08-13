Есть пострадавший: на трассе в Подмосковье столкнулось шесть машин

Обстоятельства случившегося уточняются

Шесть машин столкнулось на трассе М1 "Беларусь" 13 августа. Об этом информирует АГН "Москва". 

В результате ДТП пострадал один человек. В настоящий момент специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего, уточняет сайт "Подмосковье сегодня"

Ранее "Утро.ру" писало, что появились подробности аварии с участием Александра Ширвиндта. Сын известного артиста признал вину отца в случившемся, однако уточнил, что алкоголя в крови актера не было обнаружено. Второй участник ДТП получил легкую травму и был очень рад такой неожиданной встрече с кумиром. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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