Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
588 новости
Шесть машин столкнулось на трассе М1 "Беларусь" 13 августа. Об этом информирует АГН "Москва".
В результате ДТП пострадал один человек. В настоящий момент специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего, уточняет сайт "Подмосковье сегодня".
Ранее "Утро.ру" писало, что появились подробности аварии с участием Александра Ширвиндта. Сын известного артиста признал вину отца в случившемся, однако уточнил, что алкоголя в крови актера не было обнаружено. Второй участник ДТП получил легкую травму и был очень рад такой неожиданной встрече с кумиром.
Активистов подталкивают продолжать борьбу без четкого плана