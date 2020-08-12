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Вчера Александр Ширвиндт стал виновником ДТП в Новгородской области. Народный артист спровоцировал столкновение своего автомобиля с другим. Телефон сына художественного руководителя Театра сатиры сразу же стал разрываться от звонков. Михаил Ширвиндт решил поговорить с поклонниками напрямую и записал видео, в котором поделился подробностями аварии.
Ролик он выложил на своей странице в "Инстаграм". Телеведущий рассказал, что его отца признали виновником ДТП, и он понесет соответствующее наказание. В аварии пострадал один человек – пассажирка другого автомобиля получила ушиб плеча, пишет "Свободная пресса". Сын Ширвиндта также подчеркнул, что алкоголя в крови артиста не было.
"Его освидетельствовали на наличие алкоголя и показание были такие: 0 промилле. Сотрудник ГИБДД спросил: "Вы не возражаете?" И папа не возражал", – поделился Михаил Александрович.
Директор Театра сатиры также раскрыл небольшие подробности с места происшествия. По словам Мамеда Агаева, водитель второй машины сразу же узнал артиста и обрадовался встрече с кумиром, передает "Пятый канал". В итоге участники ДТП пожали друг другу руки и разошлись с миром.
Ранее сообщалось, чтоАлександр Ширвиндт попал в аварию. Его автомобиль врезался в другой, поскольку артист не стал соблюдать правило "Уступи дорогу".
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