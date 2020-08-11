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Глава Театра Сатиры Александр Ширвиндт попал в аварию. Его автомобиль врезался с другим, поскольку артист не стал соблюдать правило "Уступи дорогу". Об этом сообщает володайский туристический портал.
Около часа дня автомобиль Mitsubishi L200, принадлежащий Ширвиндту, ехал по улице Ленина в Валдае Новгородской области. Сообщается, что за рулем был именно народный артист. Худрук нарушил правила движения и врезался в Renault Sandero.
Пассажирку, которая ехала в авто госпитализировали. У нее были травмы руки. Александр Анатольевич и люди, находившиеся в его машине, не пострадали.
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