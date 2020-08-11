Ширвиндт попал в аварию

Ширвиндт попал в аварию
Александр Ширвиндт. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На место ДТП приехали врачи

Глава Театра Сатиры Александр Ширвиндт попал в аварию. Его автомобиль врезался с другим, поскольку артист не стал соблюдать правило "Уступи дорогу". Об этом сообщает володайский туристический портал. 

Около часа дня автомобиль Mitsubishi L200, принадлежащий Ширвиндту, ехал по улице Ленина в Валдае Новгородской области. Сообщается, что за рулем был именно народный артист. Худрук нарушил правила движения и врезался в Renault Sandero.

Пассажирку, которая ехала в авто госпитализировали. У нее были травмы руки. Александр Анатольевич и люди, находившиеся в его машине, не пострадали. 

Новость дополняется


Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума
новости партнеров

Соинвестор "Северного потока - 2" допустил крах проекта из-за санкций США

Немецкие бизнесмены готовятся к потере средств, вложенных в строительство газопровода

В США обрадовались скандалу с российскими дипломатами в Словакии

Граждан РФ обвинили в шпионаже и выдворили из страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей