"Шереметьево" и "Домодедово" заминировали

На места ЧП выехали сотрудники спецслужб

Стало известно, что в Подмосковье заминировали аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово". Также сообщается, что бомбы заложили на 19 вокзалах, 14 мостах и в 4 торговых центрах. 

Как пишет РИА "Новости", эта информация поступила от источников в экстренных службах. 

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Евгения НАГОРСКАЯ

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