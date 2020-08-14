На места ЧП выехали сотрудники спецслужб

Стало известно, что в Подмосковье заминировали аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово". Также сообщается, что бомбы заложили на 19 вокзалах, 14 мостах и в 4 торговых центрах.

Как пишет РИА "Новости", эта информация поступила от источников в экстренных службах.

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