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Стало известно, что в Подмосковье заминировали аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово". Также сообщается, что бомбы заложили на 19 вокзалах, 14 мостах и в 4 торговых центрах.
Как пишет РИА "Новости", эта информация поступила от источников в экстренных службах.
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