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Около недели неизвестный забрасывал здание консульства России и автомобили сотрудников камнями. Также он заявлял, что застрелит дипломатов.
Как сообщает РИА "Новости", сразу же после первого случая 10 августа мужчину задержали полицейские. Однако позже отпустили, и тот продолжил свои злодеяния. Известно, что нарушителем стал белый мужчина, однако, какое у него гражданство, не сообщается.
"Он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства и посетителей на английском языке. Он угрожал убийством", – сообщил собеседник агентства.
Помимо российского консульства, пострадали еще дипмиссии Украины и Венесуэлы. На нападавшего составили два протокола с жалобами, сообщает телеканал "360", а также выдали повестку в суд и отпустили.
Российские дипломаты задаются вопросом, почему человека, который угрожает расправой членам иностранного посольства, отпустили, пишет "Вечерняя Москва".
В полиции поясняют, что такое правонарушение – а именно причинение ущерба имуществу, – в США считают мелким. Если у нападавшего не было судимости, то, скорее всего, ему грозит лишь штраф.
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