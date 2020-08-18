Российское консульство в США забросали камнями

Российское консульство в США забросали камнями
Фото: Alexandra Schuler/dpa/www.globallookpress.com
Дипломатам угрожали расправой

Около недели неизвестный забрасывал здание консульства России и автомобили сотрудников камнями. Также он заявлял, что застрелит дипломатов. 

Как сообщает РИА "Новости", сразу же после первого случая 10 августа мужчину задержали полицейские. Однако позже отпустили, и тот продолжил свои злодеяния. Известно, что нарушителем стал белый мужчина, однако, какое у него гражданство, не сообщается. 

"Он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства и посетителей на английском языке. Он угрожал убийством", – сообщил собеседник агентства. 

Помимо российского консульства, пострадали еще дипмиссии Украины и Венесуэлы. На нападавшего составили два протокола с жалобами, сообщает телеканал "360", а также выдали повестку в суд и отпустили. 

Российские дипломаты задаются вопросом, почему человека, который угрожает расправой членам иностранного посольства, отпустили, пишет "Вечерняя Москва"

В полиции поясняют, что такое правонарушение – а именно причинение ущерба имуществу, – в США считают мелким. Если у нападавшего не было судимости, то, скорее всего, ему грозит лишь штраф.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения

Белорусский лидер будет держаться за власть из последних сил

СМИ раскрыли тактику США в отношении "Северного потока - 2"

Вашингтон пытается наказать европейцев, как иранцев, причем на их же территории

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей