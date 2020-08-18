Жительница Подмосковья попыталась похитить у знакомого 400 тысяч

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Жительница Солнечногорска попыталась похитить у знакомого 400 тысяч рублей. Стражам порядка удалось задержать злоумышленницу, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Уточняется, что преступница попала в гости к 49-летнему потерпевшему. Там она попросила его телефон и, используя специальное приложение, перевела деньги на свою карту.
Мужчина быстро обнаружил пропажу крупной суммы и обратился в полицию. Предприимчивую воровку удалось задержать. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.
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