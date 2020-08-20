Блогер возвращался рейсом из Томска в Москву

Алексея Навального экстренно госпитализировали из-за токсического отравления. Основатель ФБК возвращался из Томска в Москву на самолете.

Во время полета блогеру стало плохо: он попросил салфетку, так как покрылся испариной. Затем отошел в уборную, после чего потерял сознание. Борт совершил экстренную посадку в Омске, где пассажира доставили на скорой в местную больницу.

Как отмечает РИА "Новости", пресс-служба омского аэропорта подтвердила информацию об экстренной посадке самолета, следовавшего из Томска в Москву. Причиной стало резкое ухудшение состояния одного из пассажиров.

Глава пресс-службы ФБК Кира Ярмыш написала в "Твиттер", что Навального отравили "чем-то, подмешанным в чай" - это единственное, что он пил с утра. Медики считают, что через горячую жидкость токсин смог быстрее всосаться в кровь.

Алексея доставили в реанимацию. Он находится в бессознательном состоянии, его подключили в аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу вызвали правоохранительные органы по требованию ФБК.

По словам главврача омской больницы, состояние блогера тяжелое, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". А LIFE SHOT отмечает, что предварительный диагноз пациента – острое отравление неустановленным психодислептиком (веществом, способным вызывать галлюцинации).

Позднее Ярмыш сообщила, что Навальный впал в кому. Результатов анализов пока нет.