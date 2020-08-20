Блогеру проводят интенсивную терапию

Утром в четверг, 20 августа, стало известно о том, что Алексей Навальный попал в больницу в тяжелом состоянии и впал в кому. Заместитель главврача омской БСМП №1, куда госпитализировали блогера, раскрыл последние данные о здоровье пациента.

По словам Анатолия Калиниченко, у Навального стабильное состояние. Медики проводят интенсивную терапию.

"Врачи занимаются спасением его жизни",

– сообщил Калиниченко, передает РИА "Новости".

Врач также рассказал, пишет телеграм-канал Mash, что блогер подключен к аппарату ИВЛ, но диагноз раскрывать не стал. Как он добавил, доктора рассматривают несколько вариантов того, что произошло с Навальным. Пока точно известно, что травм, которые могли бы привести к такому состоянию, у блогера нет, отмечаает телеграм-канал RT.

По данным телеграм-канала Life Shot, источники рассказали, что Навальный якобы выпивал в ночь перед происшествием. В его крови врачи обнаружили следы алкоголя, а подобное состояние могло вызвать сочетание спирта с лекарствами. О том же стало известно "Московскому комсомольцу" от источников. Однако официально эта информация не подтверждена.

В пресс-службе минздрава Омской области поведали РБК, что медики рассматривают отравление как одну из версий случившегося с блогером.

Навальному стало плохо на борту самолета "Томск – Москва". Из-за этого лайнер экстренно приземлился в Омске, где блогера в бессознательном состоянии госпитализировали, напоминает телеканал "360". Лечением известного пациента занимаются специалисты разных профилей, уточняет "Свободная пресса".

Как добавляет URA.RU, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш не исключает того, что его отравили через чай в аэропорту Томска.