Врачи спасают жизнь: появились детали о состоянии Навального

Врачи спасают жизнь: появились детали о состоянии Навального
Алексей Навальный. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Блогеру проводят интенсивную терапию

Утром в четверг, 20 августа, стало известно о том, что Алексей Навальный попал в больницу в тяжелом состоянии и впал в кому. Заместитель главврача омской БСМП №1, куда госпитализировали блогера, раскрыл последние данные о здоровье пациента.

По словам Анатолия Калиниченко, у Навального стабильное состояние. Медики проводят интенсивную терапию. 

"Врачи занимаются спасением его жизни",

– сообщил Калиниченко, передает РИА "Новости".

Врач также рассказал, пишет телеграм-канал Mash, что блогер подключен к аппарату ИВЛ, но диагноз раскрывать не стал. Как он добавил, доктора рассматривают несколько вариантов того, что произошло с Навальным. Пока точно известно, что травм, которые могли бы привести к такому состоянию, у блогера нет, отмечаает телеграм-канал RT.

По данным телеграм-канала Life Shot, источники рассказали, что Навальный якобы выпивал в ночь перед происшествием. В его крови врачи обнаружили следы алкоголя, а подобное состояние могло вызвать сочетание спирта с лекарствами. О том же стало известно "Московскому комсомольцу" от источников. Однако официально эта информация не подтверждена. 

В пресс-службе минздрава Омской области поведали РБК, что медики рассматривают отравление как одну из версий случившегося с блогером. 

Навальному стало плохо на борту самолета "Томск – Москва". Из-за этого лайнер экстренно приземлился в Омске, где блогера в бессознательном состоянии госпитализировали, напоминает телеканал "360". Лечением известного пациента занимаются специалисты разных профилей, уточняет "Свободная пресса"

Как добавляет URA.RU, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш не исключает того, что его отравили через чай в аэропорту Томска.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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о как,а еще говорят что карнавальный враг,вон как власти засуетились и бросились спасать лучшими врачами,словно заслуженный и знаменитый
не дай бог помрет,кто будет народ баламутить и светить остальных провокаторов
впечатление что полная смычка провокаторов и властей,готовим свой майдан,да?
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