Пациент стабилен, сообщили в больнице

Состояние блогера Алексея Навального удалось привести в устойчивое положение. Об этом сообщил главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов днем в четверг, 20 августа.

"Дышит сам", – написал он в своем телеграм-канале, уточняя, что информацию получил из самой больницы, но "не из первых рук".

Несмотря на позитивные изменения в состоянии здоровья пациента, омские медики пока не готовы разрешить перевозить Навального в другое лечебное учреждение. "Вопрос транспортировки не рассматривается", – рассказали РИА "Новости" в пресс-службе регионального минздрава.

В то же время телеграмм-канал "Раньше всех.Ну почти" со ссылкой на минздрав Омской области передает, что блогер остается на ИВЛ в состоянии естественной комы.

Алексея Навального сняли с самолета в Омске, когда он летел из Томска в Москву. По предварительным данным, у него сильное отравление. В больнице блогера подключили к ИВЛ, при этом врачи отказываются сообщить диагноз пациента, пишет "ФедералПресс".