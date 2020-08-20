У Навального начался отек мозга

Врачи строят оптимистичные прогнозы на выздоровление

По данным анонимных телеграм-каналов, блогер Алексей Навальный серьезно пострадал от отравления. Врачи смогли установить, что, по предварительной версии, на здоровье мужчины сказалось отравление нейролептиками. 

Сейчас, по неподтвержденным данным, у него развился отек мозга, однако медики дают положительные прогнозы на выздоровление, несмотря на то, что блогер находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. 

"Стоит учесть, что Навальный сразу почувствовал себя плохо, его вырвало, с помощью рвотных масс он удалил препарат из своего организма, то есть подавляющее большинство этого вещества не воздействовало на организм", – рассказал нарколог Эркен Иманбаев. 

В Кремле заявляют, что если версия об отравлении Навального подтвердится, то необходимо начать расследование. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал ему скорейшего выздоровления, пишет "ФедералПресс". 

Сейчас врачи проводят блогеру терапию, чтобы ликвидировать последствия отравления. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Подключили к аппарату ИВЛ: подробности отравления Навального

Блогер возвращался рейсом из Томска в Москву

Эксперт оценил шансы Польши помешать "Северному потоку - 2"

У Варшавы есть реальные инструменты против строительства газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей