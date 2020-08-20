Врачи строят оптимистичные прогнозы на выздоровление

По данным анонимных телеграм-каналов, блогер Алексей Навальный серьезно пострадал от отравления. Врачи смогли установить, что, по предварительной версии, на здоровье мужчины сказалось отравление нейролептиками.

Сейчас, по неподтвержденным данным, у него развился отек мозга, однако медики дают положительные прогнозы на выздоровление, несмотря на то, что блогер находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.

"Стоит учесть, что Навальный сразу почувствовал себя плохо, его вырвало, с помощью рвотных масс он удалил препарат из своего организма, то есть подавляющее большинство этого вещества не воздействовало на организм", – рассказал нарколог Эркен Иманбаев.

В Кремле заявляют, что если версия об отравлении Навального подтвердится, то необходимо начать расследование. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал ему скорейшего выздоровления, пишет "ФедералПресс".

Сейчас врачи проводят блогеру терапию, чтобы ликвидировать последствия отравления.