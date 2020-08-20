"А Байдену Путин что подсыпал?": американцы высказались об отравлении Навального

"А Байдену Путин что подсыпал?": американцы высказались об отравлении Навального
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Граждане США строят свои конспирологические версии происходящего с главным борцом с "режимом"

Один из главных российских оппозиционеров и критиков президента РФ Владимира Путина Алексей Навальный был отравлен во время полета из Томска в Москву. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на его пресс-секретаря.

Отмечается, что 44-летний мужчина снят с рейса в Омске и положен в местную горбольницу с токсическим отравлением. В штабе Навального предположили, что ему что-то подмешали в чай. Читатели отреагировали на эту новость по-разному: одни с иронией, другие с возмущением, направленным исключительно в адрес Путина и Кремля.

Как пишет портал "ИноСМИ", собравший яркие комментарии американских пользователей, в США уже стало традицией во всем и всегда обвинять именно российского лидера, поскольку русофобия и антипутинская пропаганда делают свое дело.

Некоторые читатели строят свои конспирологические версии произошедшего:

"Сахар, молоко, рицин?", "Один из любимых чекистских трюков", "В стране царей и Распутина ничего не меняется. Раз методы работают, то зачем их менять?", "Стюардесса: вам чай с полонием?", "А еще говорят, чай полезнее кофе", "Ещё одна трагическая смерть от covid-19".

Другие комментаторы события в России почему-то накрепко увязывают с жизнью в родных Штатах и поминают текущую предвыборную обстановку в Америке:

"Надо было Хиллари выходить за Владимира", "Путин в безвыходном положении, как и Байден. Оба до ужаса боятся Трампа", "Я вот считаю, что Клинтон хуже Путина. Кроме того, это мог быть ковид, – это же Трамп во всем виноват", "Трамп тоже мечтает травить своих противников", "Не смейся. В Портленде тебя выволокут из машины и забьют до смерти просто так, хохмы ради. Это гораздо хуже, чем Россия и Путин", "Интересно, а Байдену Путин что подсыпал?".

Напомним, ранее сегодня "Утро.ру" сообщало, что основателяФБК срочно госпитализировали из-за токсического отравления: Навальному стало плохо в полете, он потерял сознание. В итоге борт сделал экстренную посадку в Омске. Мужчина находится в естественной коме и подключен к ИВЛ.

Позже в соцсети появилась информация, что борца с "режимом" отек мозга, но врачи дают положительные прогнозы на выздоровление.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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