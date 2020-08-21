Российские и немецкие врачи высказались о переводе блогера в другую клинику

Алексея Навального, за которым приехал спецборт из Германии, оставят на лечении в Омске. Об этом сообщил главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский.

Как он объяснил РИА "Новости", сейчас состояние Алексея нестабильное – из-за этого могут возникнуть проблемы при транспортировке. Мураховский сказал, что решение было принято на совместном консилиуме с немецкими врачами, которые оценили ситуацию со здоровьем блогера.

"Нам никто не возразил и никто не сказал, что мы что-то не выполняем или что-то не то, что должны выполнять", – говорит главврач.

Пока Навального оставят в омской больнице до тех пор, пока его состояние не стабилизируется.

Ранее жена блогера лично обратилась к Владимиру Путину, чтобы тот посодействовал в перевозке мужа за границу.