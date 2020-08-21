Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Рубль падает: евро перескочил за 88 рублей
Алексея Навального, за которым приехал спецборт из Германии, оставят на лечении в Омске. Об этом сообщил главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский.
Как он объяснил РИА "Новости", сейчас состояние Алексея нестабильное – из-за этого могут возникнуть проблемы при транспортировке. Мураховский сказал, что решение было принято на совместном консилиуме с немецкими врачами, которые оценили ситуацию со здоровьем блогера.
"Нам никто не возразил и никто не сказал, что мы что-то не выполняем или что-то не то, что должны выполнять", – говорит главврач.
Пока Навального оставят в омской больнице до тех пор, пока его состояние не стабилизируется.
Ранее жена блогера лично обратилась к Владимиру Путину, чтобы тот посодействовал в перевозке мужа за границу.
Шанс навредить России для некоторых немцев важнее собственных интересов
Белорусский лидер не согласился на роль исторического карлика и не испугался массовых протестов