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Главврач БСМП №1, где проходит лечение Алексей Навальный, заявил, что готов разрешить транспортировку пациента в другую страну.
При этом ответственность за его жизнь должна взять на себя супруга Юлия, передает РБК.
Пресс-секретарь основателя ФБК Кира Ярмыш написала в "Твиттер", что есть вероятность, что Навального удастся перевезти уже в ближайшее время.
Также стало известно, что состояние Навального стабилизировалось. По словам медиков, признаков отравления у пациента не обнаружено. Более того, в состоянии блогера есть положительная динамика, передает RT.
Как стало известно РБК, подготовка Навального к транспортировке займет несколько часов, после этого его доставят на самолет, который вывезет его в европейскую клинику.
Ранее "Утро.ру" делилось подробностями резонансного события.
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