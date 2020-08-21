Навального увезут и России

Омские врачи готовы отдать блогера жене под ее ответственность

Главврач БСМП №1, где проходит лечение Алексей Навальный, заявил, что готов разрешить транспортировку пациента в другую страну.

При этом ответственность за его жизнь должна взять на себя супруга Юлия, передает РБК.

Пресс-секретарь основателя ФБК Кира Ярмыш написала в "Твиттер", что есть вероятность, что Навального удастся перевезти уже в ближайшее время.

Также стало известно, что состояние Навального стабилизировалось. По словам медиков, признаков отравления у пациента не обнаружено. Более того, в состоянии блогера есть положительная динамика, передает RT.

Как стало известно РБК, подготовка Навального к транспортировке займет несколько часов, после этого его доставят на самолет, который вывезет его в европейскую клинику.

Ранее "Утро.ру" делилось подробностями резонансного события.

Ольга ФЕДОРОВА

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